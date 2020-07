Homem é preso por matar amigo, atual namorado da ex, em Anápolis

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (1/7), por matar a tiros um amigo, que era atual namorado da ex-companheira. O crime ocorreu em abril deste ano, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Ao ser preso, ele confessou o crime.

De acordo com a corporação, ele é apontado como autor do homicídio qualificado praticado em desfavor de Éder Carlos da Silva, vulgo “pão velho”, de 36 anos, ocorrido na tarde do dia 15 de abril, no Centro de Anápolis. A vítima namorava a ex-namorada dele.

Segundo investigações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, o homem estava separado da ex-namorada, uma jovem de 25 anos, há cerca de um ano, mas não se conformava com o fim do relacionamento.

Autor do crime teria se revoltado e decidiu matar amigo ao saber que ele estava namorando sua ex

Ao descobrir que a jovem estava se relacionando com Éder, o autor se revoltou, porque Éder era do seu círculo de amigos e, conforme relato de testemunhas, frequentavam a casa um do outro.

No dia do crime, o autor esperou a vítima sair do trabalho e a executou em pleno centro da cidade, com quatro tiros. Conforme as investigações, os disparos foram todos na cabeça e no tórax da vítima. Câmeras de segurança da região filmaram parte da ação criminosa.

O homem foi preso preventivamente, nesta quarta-feira (1/7), em um sítio na zona rural de Jaraguá.

Em depoimento, ainda de acordo com a PC, a o autor confessou ter sido o autor dos disparos. Ele foi encaminhado ao presídio da cidade, onde permanecerá à disposição da justiça.

Homicídio qualificado

De acordo com o Código Penal, Matar alguém pode render pena de seis a vinte anos de reclusão.

Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; por motivo fútil; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: a pena pode variar de 12 a 30 anos de reclusão.