Passageira de motocicleta morre em acidente na Perimetral, em Goiânia

Uma mulher, de 43 anos, morreu vítima de acidente envolvendo duas motocicletas na Avenida Perimetral, na Vila João Vaz, em Goiânia, no início da tarde desta quinta-feira (2/7). Ela era passageira de um dos veículos, pilotado pelo marido. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), ainda no local.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), com base em vestígios e testemunhas, a vítima e o marido, um homem de 53 anos, trafegavam pela Avenida Perimetral, Vila João Vaz, sentido Trindade.

No trajeto, próximo ao atacadista Assaí, a motocicleta do casal bateu em uma outra, modelo Honda Biz, pilotada por uma mulher de 30 anos. Ainda conforme a corporação, ela trafegava pela mesma via e no mesmo sentido.

Motocicleta com passageira foi atingida por outra motocicleta na Avenida Perimetral

Segundo relatos dos envolvidos, a motocicleta Honda Biz ao tentar mudar para a faixa de rolamento da direita, bateu na motocicleta em que estava o casal e que seguia logo atrás.

A passageira de 43 anos sofreu lesões corporais, porém não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local, pelo Corpo de Bombeiros. O marido da vítima e a outra mulher sofreram algumas escoriações.

Segundo a Dict, os condutores das duas motocicletas foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para embriaguez.

Acidente na Avenida Perimetral

No último mês, um motociclista morreu ao se envolver em um acidente na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Nova Esperança, na região Noroeste de Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima, identificada como Jales Moreira da Cruz Junior, conduzia uma motocicleta pela Avenida Perimetral e seguia no sentido Goiânia 2. Em determinado momento, por motivos ignorados, o homem derivou para o lado esquerdo, chocou-se com a defensa metálica e foi arremessado para o outro lado defensa, já na pista contrária.

Uma equipe do CBMGO foi acionada para prestar socorro à vítima, que não resistiu e teve o óbito constatado no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).