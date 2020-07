Prefeitura de Goiânia entrega cestas básicas a famílias carentes da capital

A Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), entrega, desde o dia 15 de junho, cestas básicas às famílias carentes da capital que se cadastraram para receber o benefício. No total, são 55 mil cestas, com 16 itens. Para receber a cesta, é necessário fazer agendamento.

Para evitar aglomeração, as cestas básicas são entregues nas unidades onde o cadastro foi realizado. Estão sendo distribuídas 2 mil cestas por dia, seguindo cronograma de agendamento, dividido por regiões. Famílias cadastradas recebem telefonema da secretaria informando dia e horário da entrega

A Semas reitera que em hipótese alguma as pessoas beneficiadas com as cestas devem comparecer aos CRAS e NAS.

“Fazemos as entregas somente depois do agendamento”, explica o secretário municipal de Assistência Social, Mizair Lemes Júnior.

“Nossa equipe entra em contato com as pessoas que se cadastraram para informar dia, hora e a forma da entrega”, ressalta.

Mizair Lemes Júnior lembra que a entrega por agendamento foi pensada pela Semas para evitar tumulto e aglomerações.

“Quem comparecer às unidades da Prefeitura sem ter feito o cadastramento não receberá o benefício”, garante.

Prefeitura de Goiânia se mobilizou para realizar a distribuição de cestas básicas às famílias carentes

No dia 22 de abril, a Prefeitura de Goiânia preparou licitação para adquirir 100 mil cestas básicas. A informação havia sido publicada pelo site do município. À época, o órgão municipal anunciou que as cestas básicas seriam distribuídas para famílias da cidade, nos dias seguintes, sem data predefinida. A compra foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que fez o cadastro e controle da distribuição dos itens.

O secretário de Assistência Social, Mizair Lemes Junior, afirmou que iria contar com o apoio de todos os órgãos da administração municipal para o atendimento às famílias. “Muitas famílias estão cadastradas nos CRAS, mas pretendemos ampliar a abrangência para atender um número maior de pessoas neste momento”, disse.

Ainda segundo ele, as secretarias municipais iriam unir esforços para identificar e ajudar na distribuição dos alimentos de forma rápida e acessível a quem necessita.

Além da entrega de alimentos, a gestão municipal trabalha para que um aplicativo ou um formulário para cadastramento no site da Prefeitura de Goiânia seja elaborado para ajudar no cadastro das famílias que mais precisam de apoio neste momento.