Presidente da Alego sente sintomas da covid-19 e aguarda resultado de exame

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), está em isolamento social, com sintomas de covid-19. Ele já foi submetido ao teste e aguarda o resultado do exame. O comunicado foi feito por ele mesmo, nesta quinta-fera (2/7), por meio das redes sociais.

De acordo com a postagem, o presidente da Alego começou a sentir os primeiros sintomas, como dor nas costas, tosse e perda de olfato, no dia 30 de junho. Desde então segue isolado em casa.

Lissauer reforçou ainda que, desde essa data, não saiu de casa para nenhum compromisso e também não participou de reuniões presenciais. Leia na íntegra:

Nem sempre trazemos boas notícias, hoje venho comunicar que estou com sintomas leves da Covid-19, já fiz o exame e estou aguardando o resultado. Desde a última terça-feira, 30, comecei a sentir dor nas costas, tosse e perda de olfato, então fiquei alerta e me isolei. Não saí de casa para nenhum compromisso e participei de reuniões somente de forma virtual. Estou seguindo todas as recomendações médicas e, principalmente, cumprindo a quarentena. Graças a Deus, estou bem! Se você puder, fique em casa!

Esposa e mãe e mais dois familiares do presidente da Alego testam positivo para covid-19

Segundo informações apuradas, a mãe e a esposa do presidente da Alego, Kamila Amarante Vieira, testaram positivo para a infecção, causada pelo novo coronavírus. Além delas, a irmã e o cunhado de Lissauer também testaram positivo para a covid-19.

Os dois filhos do deputado estadual e o pai dele aguardam resultado dos exames.

Alego passa por desinfecção

Em maio, após suspeitas de covid-19, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) suspendeu todas as atividades presenciais, para que a Casa passasse por desinfecção e higienização.

Conforme comunicado, a suspensão das atividades ocorreu como medida de prevenção à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.