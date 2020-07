Prosa Sonora 2020: com 14 dias, festival será totalmente on-line

O festival Prosa Sonora 2020, que acontece de 16 de julho a 15 de agosto, será 100% on-line. Diante da impossibilidade de aglomerações devido à pandemia de coronavírus, a quinta edição do festival terá diversos shows que prometem muito movimento, mas sem sair de casa. Ao todo, 18 atrações de todo o Brasil se apresentarão durante cinco finais de semana seguidos. Assim, as transmissões serão realizadas no site da Prosa Sonora. O festival conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Entre as atrações mais esperadas, estão Juçara Marçal e Kiko Dinucci (SP) com o disco Padê, que deu início à parceria entre os dois e completa 12 anos em 2020. O duo se apresenta no dia 14 de agosto (sexta-feira), às 20h. Além disso, outro destaque do festival Prosa Sonora 2020 é Seu Pereira e Coletivo 401 (PB), que se apresenta no dia 25 de julho (sábado), às 16h. A banda ganhou popularidade na internet com uma música autoral inspirada na poesia do cotidiano. A exemplo dos últimos anos, haverá espetáculos voltados para o público infantil na Prosinha, com Dona Zefinha (CE) e Palhaço Biribinha (AL).

Artistas goianos

Artistas goianos aparecem em peso na programação do festival Prosa Sonora 2020, começando pela abertura, que conta a percussão da banda Cocada Coral. Além disso, DJ’s goianos Gabi Mattos, Bruno Caveira e Sabará se juntam ao time que conta ainda com DJ ChicoCorrea, da Paraíba, e DJ Dolores, de Pernambuco.

O festival ainda tem atrações que já se apresentaram em edições anteriores, como o grupo Bongar (PE) e a rapper Jessica Caitano (PB), marcam presença novamente. A paraibana do Sertão do Pajeú se apresenta nos vocais do trio Radiola Serra Alta, que mistura música com elementos teatrais do carnaval tradicional. Já os pernambucanos vão tocar a batida do Coco de Xambá.

No dia 7 de agosto (sexta-feira), às 20h, haverá apresentação da dupla formada em 2019 entre a cantora paraense Luê e Mateo, produtor musical e integrante da banda Francisco, el Hombre. A programação conta ainda com o instrumental do trio Muntchako (DF), bem como com o projeto Manaié (GO), tocado por Ingrid Lobo e Emanuel Mastrella. Além disso, os grupos Vida Seca (GO) e Terra Cabula (GO), que fazem parte da história da Prosa Sonora, também integram o line-up.

Oficina de remixagem

Além dos shows, o Prosa Sonora 2020 terá uma oficina gratuita e on-line de remixagem com o DJ ChicoCorrea, voltada para quem quer aprender a remixar do zero e também para quem deseja aprimorar o conhecimento. Assim, com um trabalho voltado para a música tradicional, ChicoCorrea vai compartilhar conhecimentos sobre a escolha da música, construção do beat, sample de voz, arranjo, mixagem e mais. As inscrições vão até o dia 14 de julho e podem ser feitas AQUI!

A Prosa Sonora

A Prosa Sonora é uma série musical idealizada pela Pandarus Música Brasileira, que tem à frente os músicos e produtores Fernando Santos e Juliana Alves. Dessa forma, desde sua primeira edição, o festival busca, por meio de uma curadoria cuidadosa, estabelecer um diálogo, ou uma “prosa” entre diferentes estilos e formas musicais, colocando em evidência a diversidade e a riqueza da música brasileira.

A intenção do festival é fazer com que a música possa ser não apenas uma experiência surpreendente, mas um meio para fortalecer o respeito às diferenças.

Programação Prosa Sonora 2020

Semana 1

16/jul – 20h: Cocada Coral (GO)

17/jul – 20h: Manaié (GO) | 21h30: DJ Dolores (PE)

18/ jul – 16h: Muntchako (DF)

Semana 2

23/jul – 20h: DJ Gabi Matos (GO)

24/jul – 20h: Vida Seca (GO) | 21h30: DJ Luana Flores (PB)

25/jul – 16h: Seu Pereira e Coletivo 401 (PB)

Semana 3

30/jul – 20h: Obalalá – DJs Bruno Caveira e Sabará (GO)

31/jul – 20h: Radiola Serra Alta (PE) | 21h30: DJ ChicoCorrea (PB)

01/ago – 16h: PROSINHA: Dona Zefinha (CE)

Semana 4

06/ago – 20h: Terra Cabula (GO)

07/ago – 20h: Baby com Luê (PA) & Mateo (MEX) | Além disso, às 21h30 tem Felamacumbia (GO)

08/ago – 16h: Bongar (PE)

Semana 5

14/ago – 20h: Juçara Marçal e Kiko Dinucci (SP)

15/ago – 16h: PROSINHA: Palhaço Biribinha (AL)