Vídeo: Após acidente com filhos de Leonardo, em Goiás, cantor acalma fãs

Na noite desta quarta-feira (1/7), após acidente com filhos de Leonardo, em Goiás, o cantor acalmou os fãs por meio de vídeo postado nas redes sociais. O acidente aconteceu na última terça-feira (30/6) e quatro pessoas estavam no veículo, sendo os filhos do cantor, João Guilherme e Matheus, o sobrinho Leandrinho, e o motorista Tito Elias.

Em segurança e já na fazenda, o cantor contou como aconteceu o acidente. “Eles estavam vindo para a fazenda ontem à noite. Tem 50 km de estrada de terra. A estrada está muito boa, mas as pontes são aquelas feitas de madeira feitas há 100 anos atrás. O motorista por ser um cara de cidade, de asfalto, passou direto na poeira dos caminhões que estavam passando… Na poeira ele passou direto e caiu dentro do córrego”.

No vídeo, Leonardo tranquilizou os fãs afirmando que todos estão bem, somente Leandrinho, filho do irmão Leandro, sofreu uma luxação no braço. Ele ainda afirmou que o carro caiu de cerca de 10 metros. “Eles caíram de uma altura de 10 metros, bateu e virou com as quatro rodas pra cima.”. (Veja vídeo abaixo).

Carro cai em rio em acidente com filhos de Leonardo, em Goiás

Um carro que estava dois filhos, um sobrinho e o motorista do cantor sertanejo Leonardo capotou e caiu no Rio dos Bois, a cerca de 40 km da fazenda do artista, em Goiás. O acidente aconteceu na última terça-feira (30/6), quando eles seguiam para a propriedade rural de Leonardo, na cidade de Jussara.

Alguns caminhoneiros que estavam no local ajudaram no socorro das vítimas, que foram encaminhadas para uma unidade de saúde, mas não apresentaram ferimentos e foram liberadas.

Para retirar o carro do rio foi preciso a ajuda de um guincho. Veja o vídeo:

Veja o vídeo gravado por Leonardo falando sobre o acidente:

