Amendoim doce com chocolate: receita junina para fazer o ano todo

A gente sabe que junho já acabou. Mas para quem ama festa junina, o mês de julho é uma extensão muito conveniente. Dá-lhe festa julhina em casa também! Portanto, se você é daqueles que gosta de comida junina o ano todo, essa receita de amendoim doce com chocolate faz completamente o seu tipo. É bem fácil de fazer e o resultado é uma delícia!

Por causa da pandemia do novo coronavírus, cozinhar tem sido um alento em meio ao isolamento social. Assim, a gente, do time Aproveite a cidade, decidiu incluir culinária no nosso canal no Youtube e também aos conteúdos de gastronomia aqui do site. Ir a restaurantes no momento não é uma opção. Vez ou outra, optamos pelo delivery. Mas ir para a cozinha e dividir este processo com quem nos acompanha tem sido bem legal. E o mais importante: ficamos o maior tempo possível em casa.

Ou seja, confira os demais conteúdos de culinária que já postamos e prepare-se para repetir esta receita de amendoim doce com chocolate. Vai ser um sucesso!

Ingredientes | Amendoim doce com chocolate

500 g de amendoim

1 xícara e 1/2 de açúcar

1/2 xícara de água

1 colher de sopa rasa de achocolatado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela: amendoim, açúcar, água, achocolatado e fermento em pó. Pode misturar tudo antes de acender o fogo. Então, é só mexer devagar até que o amendoim fique bem caramelizado.

Depois, espalhe o amendoim doce com chocolate sobre uma fôrma e leve ao forno aquecido a 200°C. A cada 5 minutos, lembre-se de mexer o amendoim. Afinal, isso evitará que ele queime e garantirá uma torra mais uniforme. Esse processo de forno leva, em média, 30 minutos. Mas pode tomar um pouco mais de tempo para que o amendoim fique mais douradinho e esta deliciosa comida junina, do seu gosto.

