Com caso suspeito de covid-19, Alego suspende atividades em julho

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) anunciou a suspensão das atividades presenciais até o fim deste mês de julho, a partir desta sexta-feira (3/7). O decreto da Mesa Diretora foi publicado nesta quinta-feira (2/7). De acordo com o presidente da Casa e deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), a decisão segue as orientações do governo estadual com o objetivo de ampliar o isolamento social e reforçar as medidas enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

“Estamos presenciando um aumento considerável de casos do novo coronavírus em nosso estado, especialmente em Goiânia e, diante disso, precisamos fazer a nossa parte para evitar a disseminação dessa doença. O Governo de Goiás já determinou a quarentena intermitente como forma de conter o avanço do vírus nos municípios goianos e nós, do Poder Legislativo, decidimos também suspender todas as nossas atividades presenciais. No entanto, continuaremos com o trabalho em sistema de home office, como já vem sendo feito”, ressaltou o presidente da Alego.

Durante o período de suspensão das atividades, o prédio do Legislativo passará por procedimentos de sanitização. A presidência reforça que os servidores não devem comparecer às dependências da Casa durante o processo, uma vez que os produtos utilizados no processo são prejudiciais à saúde humana.

Tramitação de processos na Alego

O decreto publicado pela Mesa Diretora da Alego também regulamenta a tramitação dos processos administrativos que têm por objeto a contratação de bens e serviços, bem como aqueles que visam a prorrogação dos contratos, pedidos de fornecimento e pagamentos diversos durante o mês de julho. Todos esses procedimentos deverão ser realizados, exclusivamente, por meio do Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos (SGPD) durante o período de suspensão das atividades presenciais.

O documento informa ainda que a Diretoria de Tecnologia e Informação da Casa manterá, durante todo o mês de julho, um serviço de help desk para orientar os usuários do SGPD no caso de dificuldade na tramitação dos processos. Essas medidas foram determinadas com o objetivo de evitar a presença de servidores nas dependências da Casa e nas respectivas seções responsáveis pela tramitação dos processos.

Presidente da Alego está com suspeita de covid-19

A suspensão das atividades chega também após o presidente da Alego comunicar a suspeita de contaminação pela covid-19. Ele começou a sentir os primeiros sintomas, como dor nas costas, tosse e perda de olfato, no dia 30 de junho. Desde então segue isolado em casa. O resultado do exame deve ser liberado neste sábado (4/7).