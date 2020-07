Dentista é detida por repassar celulares para presos de Luziânia

Uma dentista foi detida, na madrugada desta quinta-feira (2/7), suspeita de repassar celulares para presos de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi descoberto depois que um vigilante penitenciário temporário rejeitou propina oferecida por um custodiado.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), tudo começou quando um detento solicitou remédios a um vigilante, de 25 anos, que trabalha no presídio há 5 meses.

Ao chamar o servidor, o preso entregou um bilhete oferecendo propina para pegar celulares e dinheiro que estavam em posse da dentista. “O preso entregou o bilhete com o oferecimento da propina, além de informar a pessoa que estaria em posse de tais materiais.”, afirmou a DGAP.

Segundo a direção, a mulher participava há 7 meses de serviços voluntários na unidade prisional com atividades de mutirões de atendimento.

Diante dos fatos, o servidor comunicou às autoridades, momento que as forças policiais começaram a apurar o caso e constataram participação da dentista no fato. Conforme informações, ela participou por sete meses de serviços voluntários na unidade prisional, com atividades de mutirões de atendimento realizadas junto a Secretária de Saúde do município.

De posse das informações, a mulher recebeu voz de prisão na madrugada desta quinta-feira (2/7), sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por corrupção ativa. A profissional estava na posse de dois celulares e uma quantia em dinheiro.

A coordenação regional ressalta que, diante do ocorrido, o preso que cumpre pena por tráfico de entorpecentes, ameaça e tentativa de homicídio, irá responder por fato novo. Além disso, também foi aberto procedimento administrativo interno para apuração do ocorrido e aplicação das sanções disciplinares ao custodiado envolvido na ocorrência, na forma da lei.