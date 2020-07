Em Goiás, mais de 15 mil infectados pela covid-19 têm menos de 39 anos

Com 27.502 casos confirmados de coronavírus até o momento, mais de 15 mil infectados pela covid-19, em Goiás, têm menos de 39 anos. Os dados são da plataforma estadual, atualizada às 14h20 desta sexta-feira (3/7).

No estado, a faixa etária com maior índice de infecção pelo novo coronavírus é a de 30 até 39 anos, que tem 7.379 pessoas infectadas. Em seguida estão os jovens, com idades de 20 a 29, totalizando 6.048 casos. Veja os registros em outras idades:

Menores de 10 anos: 598 casos

10 a 14 anos: 333 casos

15 a 19 anos: 684 casos

40 a 49 anos: 5.676 casos

50 a 59 anos: 3.537 casos

Já na população idosa, acima de 60 anos, são 3.247 casos confirmados. Destes, 1.755 tem até 69 anos e 928 até 79 anos. Outros 564 pacientes têm idade acima de 80 anos.

Goiás tem mais de 27 mil infectados pela covid-19

Na tarde desta sexta-feira (3/7), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado. Em apenas 24 horas, Goiás registrou 1.239 novos casos e 57 mortes por covid-19.

De acordo com a SES-GO, há 27.502 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 66.153 casos suspeitos estão em investigação e 31.784 já foram descartados.

Até o momento, 213 municípios goianos já confirmaram infecções pelo novo coronavírus, outros 29 investigam suspeitas. Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apenas 4 cidades não apresentam casos.

Há 602 óbitos confirmados de coronavírus em Goiás até o momento. Há 48 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 482 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.