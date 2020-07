Em novo recorde, Goiás registra 57 mortes por covid-19 em 24h

Na tarde desta sexta-feira (3/7), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado. Em apenas 24 horas, Goiás teve o novo recorde e registrou 57 novas mortes por covid-19.

De acordo com a SES-GO, há 27.502 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 66.153 casos suspeitos estão em investigação e 31.784 já foram descartados.

Até o momento, 213 municípios goianos já confirmaram infecções pelo novo coronavírus, outros 29 investigam suspeitas. Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apenas 4 cidades não apresentam casos:

Nova Roma

Novo Planalto

Palestina

Uirapuru

Segundo a SES-GO, o boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe).

Goiás bate recorde e registra 57 mortes por covid-19 em 24h

No último dia 30 de junho, o estado confirmou 38 mortes em um dia, este era o recorde diário, mas foi ultrapassado nesta sexta-feira (3/7). Com os novos registros, são 602 óbitos no total.

Conforme dados do painel Covid-19, mais de 430 mortes por coronavírus, em Goiás, são de vítimas com mais de 60 anos. A maioria das vítimas fatais em Goiás são do sexo masculino, além disso a maioria também já apresentava algum tipo de comorbidade, como doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e imunossupressão.

De acordo com os dados de distribuição dos óbitos por município, 90 já confirmaram vítimas fatais, 7 investigam casos suspeitos e 149 não apresentam nenhum registro. Veja a lista com as cidades com mais óbitos, segundo a plataforma estadual: