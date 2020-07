PL do novo Plano Diretor de Goiânia será discutido em Audiência Pública virtual

A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia (CMG) irá organizar duas Audiências Públicas para debater o novo Plano Diretor de Goiás (PL 23/2019), na terça (7/7) e na quinta-feira (9/7), às 15 hs, através da plataforma digital Zoom. Os encontros também serão transmitidos aos cidadãos através do canal TV Câmara, no YouTube, com o chat disponível para manifestações públicas. De acordo com o portal da CMG, o presidente da Comissão, vereador Lucas Kitão (PSL), irá convidar membros da sociedade civil para a Audiência Pública, como pessoas vinculadas à universidade, conselhos, associações de moradores.

Após as audiências públicas ‘virtuais’, o vereador Cabo Senna (Patriota) irá apresentar relatório à Comissão Mista, cumprindo determinações legais. Após o parecer da Comissão Mista, o texto será votado em Plenário, pela segunda vez, de forma definitiva. Se aprovado, o PL segue para a sanção do prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB).

Entenda o que é o novo Plano Diretor, discutido em Audiência Pública, em Goiânia

O Plano Diretor se insere dentro das prerrogativas estabelecidas pela Constituição Federal (CF) de 1988 à Política Urbana, a qual determina, por meio dos art. 182 e 183, as “diretrizes gerais fixadas em lei, [que] tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.”

Em 2002, uma lei federal (10.257/2002) regulamentou os dispositivos constitucionais, criando, assim, possibilidades para que os gestores, em seus diferentes níveis (municipal, estadual e federal), pudessem agir e ‘pensar’ a cidade de acordo com a carta magna. À Lei foi dado o nome de Estatuto da Cidade.

De acordo com o Estatuto das Cidades, citado pelo PL do novo Plano Diretor, “a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana em prol do interesse público, acesso à moradia, da segurança e do bem-estar dos cidadãos”.

O Plano Diretor, então, é esse “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”, obrigatório para cidades que possuam mais de 20 mil habitantes e dá ‘vida’ às diretrizes e objetivos implementados pelo Estatuto da Cidade.

Por isso, o Plano Diretor é um importante instrumento de gestão e afeta, de todas as formas, a vida do cidadão goianiense. É através do Plano Diretor que são estabelecidos a organização do trânsito; a forma como o transporte público deverá ser gerenciado; o uso do solo (o qual permite a construção ou não e em que áreas da cidade); como se dará a oferta de bens públicos culturais e infraestruturas etc.

Conforme apresenta o PL que discute o novo Plano Diretor, “não é somente uma lei, mas sim um projeto de cidade”.