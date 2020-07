PM apreende seis toneladas de maconha na zona rural de Anápolis

Equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) apreenderam cerca de seis toneladas de maconha em Anápolis, na madrugada desta sexta-feira (3/7). A ocorrência teve início em Trindade, após abordagem a veículo suspeito na GO-060, na Vila Pai Eterno. Cinco pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a corporação, duas pessoas foram abordadas em um carro na rodovia. Com eles foram encontradas pequena quantidade da droga. Questionados, os homens disseram que iriam pegar mais entorpecentes em um outro local.

Seis toneladas de maconha estavam escondidas na zona rural de Anápolis, segundo a PM

A dupla foi acompanhada pelos policiais até uma chácara na zona rural de Anápolis, na região Central de Goiás. No local foram encontradas cerca de seis toneladas de maconha. Haviam caixas carregadas dentro de uma casa abandonada e também em um caminhão fretado pelos envolvidos.

Cinco pessoas foram presas em flagrante. Além das seis toneladas de maconha apreendidas, os policiais apreenderam também quatro veículos usados pelos suspeitos e uma balança industrial.

Ainda de acordo com a ocorrência, as forças policiais já acompanhavam o grupo por alguns dias. Ainda não há informações sobre a origem do carregamento da droga e onde seria distribuída.

PM também apreende mais de uma tonelada de maconha na zona rural de Chapadão do Céu

Equipes da Polícia Militar também apreenderam 1,4 tonelada de maconha e sete quilos de skank, droga conhecida como super maconha. A ação ocorreu após dois veículos serem visualizados em alta velocidade em uma estrada vicinal de Chapadão do Céu.

Durante o acompanhamento, segundo a corporação, quatro indivíduos fortemente armados efetuaram diversos disparos contra a equipe. Os policiais revidaram ao ataque e um dos homens acabou baleado; ele fi socorrido, mas morreu no hospital.

Os outros três homens fugiram por uma mata e ainda não foram localizados. A droga apreendida e uma arma de fogo achada no local foram levadas para delegacia da cidade.