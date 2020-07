Porto Seguro vai começar a receber turistas a partir de 15 de julho com várias medidas sanitárias

Porto Seguro, no Sul da Bahia, um dos destinos turísticos mais visitados antes da pandemia do coronavírus, vai reabrir hotéis, restaurantes e liberar o acesso às praias a partir de 15 de julho. Para reabrir os estabelecimentos comerciais terão que seguir a uma série de protocolos sanitários. A taxa de ocupação na rede hoteleira não poderá passar de 50% até agosto deste ano.

A Gol é a única companhia que está oferecendo voos atualmente para Porto Seguro. A Azul vai retomar as operações para o destino baiano a partir de 21 de julho com saídas de Belo Horizonte e a partir de 25 deste mês a companhia terá voos decolando de Campinas.

Para viagens a partir da última semana de julho é possível encontrar promoção de passagens aéreas baratas para Porto Seguro e outros destinos que estão reabrindo bares e restaurantes com várias medidas de segurança. Os voos baratos fazem partes das estratégias das companhias aéreas para fazer caixa em uma das piores crises do setor.

Quem for viajar entre os dias 21 e 28 de julho de Goiânia para São Paulo encontra passagens aéreas de ida e volta, em voo direto da LATAM, por apenas R$ 362,95, valor com todas as taxas incluídas. Para outros destinos é possível encontrar voos baratos. Acesso aqui o site e garanta descontos.