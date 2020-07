Prefeitura de Aparecida lança obra de asfalto do Setor Goiânia Park Sul

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou, na última quinta-feira (2/7), por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), obra de pavimentação que contemplará o Setor Goiânia Park Sul, em Aparecida de Goiânia. Para evitar aglomerações e consequentemente a disseminação do novo coronavírus, o lançamento foi realizada com transmissão via Facebook da prefeitura, com a participação do prefeito Gustavo Mendanha, vice-prefeito Veter Martins, secretário de Infraestrutura Mário Vilela, vereadores e população. Trabalho inclui asfalto de ruas, construção de galerias pluviais, meio fio, além de estrutura para mobilidade urbana, como trechos do Eixo Leste Oeste (ver abaixo).

Segundo o prefeito, a ordem de serviço foi assinada na própria quinta-feira (2/7) e as máquinas já estão autorizadas a trabalhar. “Iniciaremos as obras pela construção das galerias de água pluvial e em seguida as máquinas entram para nivelar as ruas e fazer o asfalto. Este é um dos benefícios que os moradores do Setor Goiânia Park Sul esperavam muito”, afirmou.

O gestor explanou ainda que investir em mobilidade urbana é fundamental para o desenvolvimento da cidade, além de trazer mais qualidade de vida aos moradores. “O Goiânia Park Sul será ainda cortado por um dos quatro Eixos Leste Oeste que vamos implantar, o que, tenho certeza, revolucionará a região, atraindo mais investidores para a cidade, além de valorizar os imóveis e o comércio”, sinalizou Gustavo Mendanha.

O secretário da Seinfra, Mário Vilela, traçou um panorama das dimensões das obras no Goiânia Park Sul. Ao todo, serão asfaltadas 35 vias entre ruas e avenidas, sendo 74,3 mil metros quadrados de pavimentação, 2,1 mil metros lineares de galerias pluviais construídos e 15,1 mil metros lineares de meio fio. O investimento é de R$ 5,538 milhões, recurso próprio do município. “Os moradores estão de parabéns, terão agora mais segurança ao conduzir os veículos e trafegar pelas vias”, ressaltou o secretário.

Um dos representantes do setor na Câmara, o vereador Willian Panda (PSB), enfatizou a importância da gestão de Gustavo para Aparecida. “Nosso prefeito atua firme em todas as áreas e atende todas as demandas possíveis. Estamos em tempos de crise, com pouca arrecadação, e mesmo assim ele tem lutado com recursos próprios para que a cidade seja cuidada. Tenho certeza que a população ficará muito grata. O asfalto aqui no setor era uma reivindicação antiga que agora vai virar realidade por causa do esforço do prefeito. Agradeço em nome de toda população por essa conquista”.

De acordo com a Prefeitura de Aparecida, obra de asfalto era demanda antiga dos moradores do Setor Goiânia Park Sul

Para os moradores, o sonho se concretizou. “A palavra que define este momento é gratidão. Agradeço a todos os envolvidos na realização desse sonho, estamos muito felizes. Esta é a terceira obra da gestão em nossa região. Primeiro veio uma parte do asfalto, depois uma grande praça para o lazer e agora a finalização da pavimentação”, afirmou Jonatas Silva, morador e presidente da Associação dos Moradores do setor Goiânia Park Sul.

A videoconferência contou também com a participação do secretário de Articulação Política, Tatá Teixeira, do presidente da Câmara, Vilmar Mariano (MDB) e dos vereadores Lelis Pereira (PP), Isaac Martins (PL), Edilson Ferreira (MDB), Cláudio do Nascimento (Republicanos), Fabio Ideal (PP), Elias Junior (PP), Leandro da Pamonharia (PTC) e dos engenheiros da Seinfra.