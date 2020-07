Registro de equipamentos agrícolas deve ser facilitado no próximo mês

Comprar equipamentos agrícolas nem sempre é uma tarefa fácil para o produtor rural. Existem algumas questões que vão além do custo/ benefício e continuam sendo um desafio mesmo depois de adquirir um produto. Isso acontece porque há informações que envolvem procedimentos legais, como o registro, que podem dificultar a aquisição de seu maquinário.

Porém, uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Instituto Pensar Agro, pretendem facilitar essa burocracia. Por meio da Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas (AGID) será permitido o registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas, sem custo para o produtor rural.

Sendo assim, se você comprar tratores usados no Rio Grande do Sul (RS), por exemplo, ou um maquinário novo em Minas Gerais, não terá que desembolsar uma quantia para regulamentar o registro do seu equipamento. Afinal, a nova plataforma é válida para todo o território nacional.

Além disso, há um documento único com identificação geral do veículo e histórico de donos. O que também permite mais segurança no momento da compra. Imagine que você viva na Bahia e esteja buscando por maquinários agrícolas em outra região do país, você irá poder obter informações de tratores a venda no Rio Grande do Sul (RS), por exemplo, apenas por um único documento. Outro fator importante é que em casos de roubo e furto, será possível compartilhar informações com instituições policiais para averiguações e investigações de casos suspeitos.

O sistema está sendo desenvolvido em conjunto com o Instituto CNA, por meio de um acordo de cooperação técnica, e deve ser lançado até a primeira semana de agosto. A plataforma estará disponível na versão web e em aplicativos IOS e Android.