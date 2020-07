Senador Canedo confirma mais sete mortes por covid-19; veja perfis

Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, confirmou mais uma morte por covid-19, nesta quinta-feira (2/7). Na última quarta (1/7), conforme o boletim epidemiológico de ontem, foram confirmados outros seis óbitos entre moradores do município. Ao todo, 16 pessoas já morreram em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

De acordo com a Prefeitura de Senador Canedo, a morte confirmada recentemente ocorreu no dia 28 de junho, porém só agora foi divulgado o resultado positivo para covid-19, junto ao Laboratório Central. Trata-se de um paciente de 68 anos, residente do setor Mansões Retiro.

Os outros seis moradores que morreram vítimas da covid-19 têm entre 71 e 86 anos: Veja listagem abaixo, com idade e setor de residência:

Paciente de 86 anos: Região do Jardim das Oliveiras

Paciente de 81 anos: Residencial São Francisco

Paciente de 71 anos: Região Jardim das Oliveiras

Paciente de 81 anos: Conjunto Morada do Morro

Paciente de 81 anos: Conjunto Sabiá

Paciente de 82 anos: Jardim do Lago

Mortes por covid-19 confirmadas em Senador Canedo

As outras nove mortes por covid-19, em Senador Canedo, foram confirmadas entre os dias 14 de maio e 25 de junho. Veja também abaixo a listagem divulgada em boletins da Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

Paciente de 56 anos: Jardim de Todos os Santos

Paciente de 85 anos: Jardim das Oliveiras

Paciente de 68 anos: Jardim das Oliveiras

Paciente de 64 anos: Região do Jardim Bougainville

Paciente de 46 anos: Região do Jardim das Oliveiras

Paciente de 78 anos: Jardim das Oliveiras

Paciente de 82 anos: Conjunto Morada do Morro

Paciente de 86 anos: Bairro Santa Rosa

Paciente de 61 anos: Residencial Nova Morada

Senador Canedo soma mais de 730 casos confirmados de covid-19

De acordo com o último boletim epidemiológico, publicado nesta sexta-feira (3/7), Senador Canedo tem 5.208 casos notificados de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 732 são positivos para a doença e 16 óbitos já foram confirmados.

Ainda conforme o relatório, uma morte seguem em investigação no município. A pasta reforça que todos os pacientes estão sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde. Do total de casos, 19 estão internados.