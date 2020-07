Van que carregava pacientes para fazer hemodiálise capota, em Rio Verde

Van que transportava pacientes para fazer hemodiálise se envolveu em acidente na GO-174 e tombou, na última quinta-feira (2/7), próximo à área urbana de Rio Verde, região Sudoeste de Goiás. No veículo havia nove pessoas: sete pacientes que fariam o procedimento médico, uma enfermeira, além do motorista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A van saiu da cidade de Caçu e se deslocava em direção à cidade de Rio Verde. Durante o trajeto, o motorista precisou fazer uma frenagem inesperada e um caminhão que estava atrás acabou acertando a parte traseira do veículo. O automóvel com os pacientes capotou e permaneceu ao lado da pista. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), outra Van, que também levava pacientes para Rio Verde, ajudou no resgate dos passageiros.

Além de Van que capotou enquanto transportava pacientes para fazer hemodiálise, a GO-174, em Rio Verde, já registrou outros acidentes graves

Em 18 de maio, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência em que dois adultos e duas crianças morreram, em grave acidente na GO-174, em Rio Verde.

Conforme informações à época, um carro de passeio, que estava com os quatro ocupantes, se envolveu em um acidente com uma carreta. O motorista teria batido na lateral do veículo de grande porte e saído da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado para socorrer as vítimas, mas, quando chegou local, constatou os óbitos. Os ocupantes do veículo ficaram presas às ferragens e os bombeiros precisaram utilizar desencarcerador, materiais de isolamento e linha de mangueira com esguicho para retirar os corpos.

A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamadas ao local para averiguar as causas do acidente. A pista, sem acostamento, ficou interditada nos dois sentidos.