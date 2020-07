Após 25 dias na UTI, soldado da PMGO comemora recuperação da covid-19

Um soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) comemorou a recuperação da covid-19 após ficar 25 internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Rio Verde, no sudoeste do estado.

Além disso, o Coronel Ricardo Rocha, comandante da PM de Rio Verde também testou positivo para o novo coronavírus e precisou de leito de UTI. Ambos receberam alta e deixaram o Hospital Santa Terezinha, em Rio Verde, na manhã deste sábado (4/7).

De acordo com a Polícia Militar, o soldado Gilmar Rocha esteve internado por 31 dias, dos quais 25 passou na UTI do hospital. Já o Coronel Ricardo Rocha permaneceu internado por 6 dias, dos quais 4 foram na UTI.

Eles foram assistidos pelo Major Guerra, médico do comando de saúde da Polícia Militar, que atua na unidade policial em Rio Verde e também no hospital onde os militares foram internados.

Ao contrário do soldado da PMGO e do coronel recuperados da covid-19, sargento morre por causa da doença

Um sargento da reserva da PM de Goiás morreu, no sábado (20/6), por conta da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada por meio de nota oficial publicada pela Polícia Militar. A última unidade de lotação de Wagner Luiz de Almeida, de 54 anos, foi o 8º BPM, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o texto, o sargento da reserva não resistiu ao agravamento do quadro de saúde, diante da infecção pelo novo vírus. Informações sobre o tempo de internação do policial.

Leia a nota de pesar na íntegra:

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Estado de Goiás informa o falecimento do Sargento da Reserva Wagner Luiz de Almeida.A última unidade de lotação do policial foi o 08º Batalhão de Polícia Militar – 02º CRPM, em Aparecida de Goiânia-GO.O policial faleceu em razão do agravamento de seu quadro de COVID 19. A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos!