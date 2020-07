Com decreto em vigor há 4 dias, isolamento em Goiás ainda é de 35%

O isolamento em Goiás ainda é considerado um dos piores do país e continua em nível vermelho em comparação aos outros estados brasileiros. Com decreto com vigor há 4 dias, nesta sexta-feira (3/7) o índice de isolamento chegou a 35%, de acordo com levantamento da empresa In Loco.

Ainda conforme a pesquisa, Acre agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 41,63%, estado com nível laranja. Além de Goiás, quatro estados estão em nível vermelho, nas últimas colocações de isolamento social, sendo Minas Gerais (36,19%); Santa Catarina (35,90%), Mato Grosso do Sul (35,86%); e Tocantins (31,87%).

Isolamento em Goiás continua baixo mesmo após publicação do decreto estadual

Na última segunda-feira (29/6), o Governo de Goiás publicou um decreto determinando o isolamento intermitente que prevê o fechamento de atividades não essenciais no estado por 14 dias, seguidos de 14 dias de funcionamento.

Na última terça-feira (30/6), um dia após a publicação do decreto, Goiás ainda ocupava a penúltima colocação do ranking nacional, com 37,19% de isolamento, na frente apenas de Tocantins (33,96%). No dia seguinte, Goiás continuou na mesma posição (37,22%).

No último dia 2, o estado subiu uma posição e estava entre os três piores no isolamento, mas ainda na casa dos 37% de isolamento social. Nesta sexta-feira (3/7), o estado voltou a cair e chegou ao nível vermelho em comparação aos outros estados, com apenas 35,40% de isolamento.

Aderência do decreto estadual

A proposta do governador Ronaldo Caiado (DEM) de fechar as atividades não essenciais de 14 em 14 dias não foi adotada por todos os municípios, que agora têm autonomia constitucional para decidir as medidas de combate ao novo coronavírus.

Até o momento, ao menos 30 cidades já se posicionaram a favor do decreto e determinaram a quarentena alternada. Já na Região do Entorno do Distrito Federal, ao menos 12 cidades já disseram que não vão aderir ao decreto. Apesar disso, os municípios devem adotar lockdown nos fins de semana.