Confirmada segunda morte por covid-19 entre detentos, em Goiás

Em boletim epidemiológico, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou a segunda morte por covid-19 entre detentos do sistema prisional de Goiás. O relatório foi publicado neste sábado (4/7), com registros feitos até às 21h desta sexta-feira (3/7).

De acordo com o boletim, o preso morreu nesta sexta-feira (3), em um hospital onde estava internado. O presídio no qual ele cumpria pena, o município e o nome da unidade de saúde não foram divulgados.

No documento, a DGAP informou que: “O primeiro óbito ocorreu fora do sistema prisional conforme demonstram resultados dos testes aplicados por unidade hospitalar, após internação do custodiado. O segundo caso ocorreu em 03/07, com o preso internado em unidade hospitalar.”

Goiás tem três detentos internados com covid-19

Ainda segundo o boletim, até o momento, foram testados 530 detentos do sistema prisional de Goiás. Destes, 189 foram diagnosticados com a covid-19, sendo 20 já recuperados da infecção.

No momento, três presos estão internados em tratamento contra a doença causada pelo novo coronavírus.

Primeira morte por covid-19 registrada entre detentos em Goiás

A primeira morte confirmada entre detentos foi divulgada pela DGAP na última quarta-feira (1/7). Trata-se de um preso que cumpria pena em regime semiaberto, em Aparecida de Goiânia. Em nota, a direção do sistema penitenciário disse que o homem contraiu a doença fora do presídio.

Leia a nota na íntegra:

A direção da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia, informa que no dia 19/06, recebeu o custodiado na triagem para as medidas de prevenção contra a pandemia causada pelo coronavírus, período em que não foi constatado nenhum sintoma da doença. Antes de encaminhamento para a carceragem, ele apresentou necessidade de tratamento de saúde e foi levado, de imediato, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à uma Unidade de Pronto Atendimento. Diante dos fatos, a direção do presídio esclarece que o custodiado contraiu a COVID-19 fora das dependências do sistema prisional goiano e que ele não teve contato com os demais presos da unidade. A notícia da morte do preso por Covid-19 foi repassada para a direção da unidade prisional por um familiar dele.

A equipe de enfermagem da unidade prisional ressalta que, já na unidade de saúde, no dia 21 de junho, o custodiado passou pelo exame RT-PCR, o qual deu negativo para a doença e, ainda que, no dia 24 deste mês passou novamente pelo teste, tendo resultado positivo para a COVID-19; tendo feito os dois exames já fora da responsabilidade da unidade prisional. Desta forma, a direção do presídio informa que o referido preso contraiu a doença fora do sistema prisional.