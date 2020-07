Coronavírus: 50 novos respiradores chegam em Goiás neste domingo (5)

O Governo de Goiás adquiriu 50 novos respiradores pulmonares mecânicos para tratamento de pacientes com covid-19, comercializados pela Leistung Equipamentos Ltda a R$ 60 mil cada. Os equipamentos chegam ao estado na noite deste domingo (5/7). O investimento total é de R$ 3 milhões.

Segundo comunicado da gestão estadual, diante da atual realidade do mercado, o valor é bastante atrativo. Depois que a empresa demonstrou interesse na venda, ao responder chamamento público do Estado, uma equipe formada por profissionais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP) e da Gerência de Engenharia, da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, foi enviada para a cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para conferir os equipamentos.

A equipe chegou à cidade nesta sexta-feira (3/7) e confirmou que os respiradores estão em conformidade com as especificações técnicas necessárias ao tratamento da covid-19. A negociação foi concluída e o pagamento realizado pelo Governo de Goiás.

Respiradores serão entregues a hospitais de Goiás com mais casos graves de covid-19

A aquisição dos respiradores é realizada pelo Comitê Intersecretarial, criado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para acompanhar processos de compra ou contratações no período de emergência em saúde pública. Integram o grupo representantes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Já abrimos 5 hospitais, 164 UTIs exclusivas, 295 leitos de enfermaria. E vamos abrir mais 3 hospitais, 154 UTIs e mais 500 leitos de enfermaria. Mas nada disso será suficiente se não seguirmos o isolamento“, reforçou o governador.

Os hospitais de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal; Jataí, na região Sudoeste do Estado; de Itumbiara, no Sul; de São Luís de Montes Belos, na região Oeste; e o de Formosa, no Entorno do Distrito Federal são as unidades que estão sendo equipadas e preparadas pelo Governo de Goiás para fazer o atendimento de casos mais graves da covid-19.