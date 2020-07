Covid-19: Goiás confirma 1.009 infectados e mais 19 mortes em 24h

Em 24 horas, 19 pessoas morreram em decorrência da covid-19 em Goiás. No mesmo período, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) confirmou mais 1.009 casos positivos para infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados constam no boletim epidemiológico deste sábado (4/7).

Com os novos registros, o estado soma, até o momento, 28.511 casos de doença, sendo 621 óbitos. Outros 69.697 casos suspeitos seguem em investigação, assim como outros 49 óbitos. Até o momento, 32.636 notificações suspeitas já foram descartadas.

Goiás tem 216 municípios com casos confirmados da covid-19 e 27 com casos em investigação. No momento, apenas três cidades goianas não apresenta registros de moradores com suspeita de infecção pelo vírus.

Dados de covid-19 em Goiás

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/. Os registros são atualizados a cada 30 minutos.

Goiás compra 50 respiradores para casos graves de covid-19

O Governo de Goiás adquiriu 50 novos respiradores pulmonares mecânicos para tratamento de pacientes com covid-19, comercializados pela Leistung Equipamentos Ltda a R$ 60 mil cada. Os equipamentos, vindos de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, chegam ao estado na noite deste domingo (5/7). O investimento total é de R$ 3 milhões.

“Já abrimos 5 hospitais, 164 UTIs exclusivas, 295 leitos de enfermaria. E vamos abrir mais 3 hospitais, 154 UTIs e mais 500 leitos de enfermaria. Mas nada disso será suficiente se não seguirmos o isolamento”, reforçou o governador Ronaldo Caiado (DEM).