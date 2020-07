Homem morre após ser atropelado por carro na GO-060

Na madrugada deste sábado (4/7), um homem morreu após ser atropelado por um carro na GO-060, sentido Goiânia/ Trindade. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Delegacia Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que foi acionada para apurar as causas do acidente, a vítima não foi identificada, pois não portava documentação.

No local do acidente foi encontrado um boletim de ocorrência, que os policiais ainda investigam se pertence à vítima. Câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais serão analisadas.

Como aconteceu o acidente na GO-060 que homem morreu após ser atropelado por carro

Segundo informações e vestígios encontrados no local, um homem foi atropelado na altura do km 6 da GO-060. O veículo envolvido é um GM/Corsa Wind, cor verde, cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O carro trafegava pela faixa da esquerda da GO-060, sentido Goiânia/Trindade e, no momento do acidente, de acordo com as lesões sofridas, a vítima estava caminhando pela mesma faixa de rolamento da esquerda ou efetuando a travessia da pista da direita para a esquerda (acostamento/canteiro central).

A vítima e alguns de seus pertences caíram no matagal do canteiro central, local onde também ficou caído o para-choque dianteiro do veículo com a placa. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, mas constatou o óbito no local.

Próximo ao corpo foi encontrado um boletim de ocorrência, que possivelmente foi registrado pela vítima. Ainda será investigado se o comunicante do boletim é a vítima, já que ela não trazia consigo nenhum documento de identidade.

A Dict afirma que ainda há dúvidas quanto ao itinerário da vítima, pois se trata de um andarilho que era acostumado a se arriscar em travessias pela rodovia sem os cuidados necessários.