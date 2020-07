“Não é uma luta entre a vida e economia” diz Caiado sobre pandemia

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Caiado alertou a população quanto aos cuidados com o novo coronavírus e disse que a medida adotada para enfrentamento da pandemia “não é uma luta entre a preservação da vida e da economia”.

O governador ainda salienta que é importante preservar a força de trabalho do trabalhador goiano e o dilema não está entre a vida e a economia. “Estão enganados aqueles que querem criar esse falso dilema que, ao se proteger a vida, vai se penalizar a economia. Pelo contrário. Todas as pessoas que tiveram cuidado com a vida em todas as pandemias que existiram no mundo foram os países e estados que mais rápido se recuperaram.”

Ao dizer que pandemia não é uma luta entre a vida e economia, Caiado pede apoio de trabalhadores

No vídeo, Caiado pede para que os trabalhadores reflitam sobre a atual situação, pois alguns empregadores estão preocupados somente com a questão financeira.

“Esses patrões, intransigentes, querendo que você vá trabalhar de toda maneira, não estão preocupados com sua vida. Eles estão preocupados exatamente com o bolso deles.”, completa.

Em vídeo, Caiado solicita ajuda especial às mulheres no combate ao coronavírus

Nas redes sociais, Ronaldo Caiado afirma que é preciso que cada um faça a sua parte, mas o apelo especial é para as mulheres. “Neste momento, faço um apelo especial às mulheres: nos ajudem! Vocês são mais cuidadosas e, grande parte, chefes de família. São vocês que direcionam e colocam ‘juízo’ na cabeça dos demais.”

O governador ainda pede para que a população tenha consciência e lute junto na batalha contra o coronavírus. “Não sejam vítimas da ganância de alguns empresários que só pensam nos bolsos deles e se esquecem da saúde do trabalhador. De uma coisa eu tenho certeza: só venceremos essa guerra se estivermos todos juntos!”, conclui.