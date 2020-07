Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 33 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2276 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (4) à noite, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números do sorteio foram 05 – 15 – 18 – 27 – 49 – 57.

A quina teve 75 apostas vencedoras e cada uma receberá R$ 36.939,97.

Na quadra ganharam 5.403 apostas e cada uma vai receber R$ 732,52.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (8), é de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Mega-Sena já acumulou por mais de doze sorteios seguidos. A premiação recorde alcançou o valor de R$ 886 milhões de reais, na ‘Mega da Virada’

Filas se acumularam por lotéricas de municípios de todo o País, pois pelo 13.º sorteio seguido, nenhum apostador acertou os seis dígitos do prêmio principal da Mega-Sena. Dessa forma, a loteria chegou ao maior número de sorteios acumulados da história.

Chegando a ficar sem um vencedor por mais de 47 dias, a premiação acumulou em R$ 170 milhões. O valor foi o mais alto daquele ano e o terceiro maior da história do sorteio regular (o que não inclui a Mega da Virada), de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O último vencedor foi de Salvador em 20 de março, que ganhou R$ 50,6 milhões. No Estado de São Paulo, um morador não acerta as seis dezenas do sorteio regular desde novembro, quando uma aposta de Indaiatuba levou R$ 69,1 milhões.

Na Mega da Virada, dos 52 ganhadores da última edição, três apostaram pela internet e dez eram do Estado de São Paulo – dos quais três foram registradas na mesma lotérica, em Parelheiros, bairro do extremo sul paulistano.

A aposta mínima, de seis números, tem a probabilidade de acertar os números sorteados numa probabilidade de um a cada 50.063.860 casos, segundo a Caixa.

Os prêmios prescrevem após 90 dias do sorteio e, nesse caso, são repassados para o Tesouro Nacional.