Tartarugas selvagens são encontradas em acampamento irregular, no Rio Araguaia

Na manhã deste domingo (5/7), 12 tartarugas selvagens foram encontradas em acampamento irregular na região de Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, próximo ao Rio Araguaia, pelo Grupo Tático Ambiental (GTA). As tartarugas pertencem à espécie Podocnemis expansa. Junto com os animais silvestres, a fiscalização encontrou o material utilizado na ação criminosa.

De acordo com informações da assessoria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM GO), o autor foi responsabilizado pelo crime previsto no Art. 29 da Lei de Crimes Ambientais Lei n° 9605/98, o qual determina que são crimes contra a fauna “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”. Quem incorre no crime pode pegar pena de “detenção de seis meses a um ano, e multa”.

Além das tartarugas, foram apreendidos embarcação e motor, e aplicado multa. Como estavam vivos, os animais silvestres foram devolvidos ao habitat natural. Ameaçada de extinção, a espécie Podocnemis expansa faz parte da Lista Vermelha de Animais Ameaçados, da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), documento que cataloga informações a respeito da biodiversidade ameaçada, no planeta. “[Comporta-se] como um indicator crítico da saúde da biodiversidade do mundo”, descrevem, em seu site.

A operação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O GTA é vinculado ao ao Comando de Policiamento Ambiental (CPA).

Além do acampamento irregular no Rio Araguaia, homem foi preso ao esconder tartarugas embaixo de banco de carro para comê-las, em Britânia, no ano passado

Um homem flagrado com 15 quilos de pescados e três tartarugas, que estavam escondidas em um saco plástico embaixo do banco do carro, foi preso na BR-324, no município goiano de Britânia, a 320 quilômetros de Goiânia, em setembro de 2019. À época, quando questionado pela polícia sobre a origem dos animais, o homem respondeu que os havia pegado em uma fazenda para seu consumo.

Conforme informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na averiguação do veículo, os policiais encontraram uma caixa térmica que estava no compartimento de bagagem e que continha aproximadamente 15 quilos de peixe da espécie traíra e tucunaré.

Além disso, os policiais acabaram encontrando um saco plástico escondido debaixo do banco do passageiro com três tartarugas, vivas, dentro.