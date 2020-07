Acidentes em Goiás deixam 17 feridos e 4 mortos no fim de semana

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (6/7), aponta que acidentes em Goiás deixaram 17 feridos e 4 mortos no fim de semana.

Conforme informações, os policiais rodoviários federais atenderam 14 ocorrências deste tipo em BRs goianas entre a última sexta-feira (3/6) e domingo (6/7), que resultou em diversas infrações.

De acordo com a PRF, foram registras 999 infrações de trânsito, sendo que 90 motoristas foram flagrados em ultrapassagens indevidas, 92 condutores foram notificados por não utilizarem cinto de segurança e 7 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia. No total, os policiais fiscalizaram 1.750 pessoas e 2.909 veículos.

Acidentes em Goiás durante o fim de semana

Em um dos acidentes registrado durante este fim de semana, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um capotamento na BR-153, em Campinorte, na manhã de sábado (4/7).

Segundo levantamentos preliminares, um casal de idosos, dois filhos e um neto viajavam em um GM Prisma de Goiânia para Gurupi, no Tocantins, quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), em Uruaçu, que quando chegou no local verificou que haviam cinco vítimas, sendo duas já em óbito, um homem e uma mulher, presas às ferragens. Outras três pessoas estavam feridas.

Um idoso de 74 anos e sua filha de 46 anos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local, uma senhora de 75 e seu filho de 44 sofreram ferimentos graves e foram encaminhados à uma unidade de saúde em Uruaçu.

O condutor do veículo, de 29 anos, ficou ileso, ele foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado.

Além deste acidente, outros 13 foram atendidos pela PRF em BRs de Goiás, sendo que 17 pessoas ficaram feridas e 4 morreram.