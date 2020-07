Começa nesta segunda (6) o período de renovação de bolsas da OVG

Bolsistas do programa Bolsa Universitária, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), devem renovar o benefício a partir desta segunda-feira (6/7). O processo é feito online e segue aberto até 31 de julho. De acordo com a organização, o estudante que não atualizar os dados no sistema perderá a bolsa de estudos.

A renovação é feita diretamente no site da OVG (ovg.org.br). Na página, o universitário deve clicar no banner do programa e no link Bolsistas. O estudante precisa anexar toda a documentação solicitada, informando dados pessoais, acadêmicos e socioeconômicos do seu grupo familiar.

“A documentação exigida, além de estar legível, deve seguir as exigências do programa. A carteira de trabalho, por exemplo, deverá conter exatamente as páginas solicitadas na Central de Informação do Bolsista. É importante lembrar de anexar os documentos de cada membro da família, não apenas do beneficiário”, alerta a diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado.

Para efetivar renovação das bolsas da OVG, estudante deve estar com a contrapartida efetivada

Ainda conforme o comunicado, para fazer a renovação da bolsa, o universitário precisa estar com a contrapartida efetivada no sistema da OVG. Para tirar as dúvidas sobre a renovação, contrapartida e outras questões relativas ao programa, basta ligar para Central de Informação do Bolsista: 3201-9351.

O Programa Bolsa Universitária beneficia estudantes de 217 municípios goianos e conta com 21 bancos de sangue e 927 entidades parcerias para o cumprimento da contrapartida.

As bolsas são destinadas a estudantes com renda bruta familiar de até seis salários mínimos. Neste caso, o aluno que obtiver média de até 6,9 no semestre anterior terá direito ao benefício no valor de até 300 reais; até 400 reais, caso tenha média entre 7 e 8,4; e até 500 reais, se conseguir média de no mínimo 8,5.

Já a bolsa integral contempla os universitários com renda bruta familiar de até três salários mínimos. Quem for selecionado num primeiro momento para a bolsa parcial, poderá participar da seleção para a bolsa integral e será remanejado, caso se enquadre nos critérios exigidos.

A Bolsa Universitária é compatível com sistemas de créditos, como o Financiamento Estudantil (FIES) do governo federal. A seleção de novos beneficiários acontece semestralmente.