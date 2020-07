Goiás confirma 1.102 novos casos e 33 mortes por covid-19 em 24 horas

Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 1.102 novos casos e 33 mortes por covid-19, segundo dados do boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na tarde desta segunda-feira (6/7).

Com o registro de novos casos, o estado totaliza 29.627 infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19. No Estado, há 72.571 casos suspeitos em investigação. Outros 33.642 já foram descartados.

Em relação os óbitos, são 654 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento. Há 49 mortes suspeitas em investigação e outras 495 mortes suspeitas nos municípios goianos já foram descartadas.

“O boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.” informa a SES-GO por nota.

Com mais de mil casos de covid-19 em 24 horas, Goiás registra aumento no índice de isolamento

O isolamento em Goiás subiu para 47% e chegou ao nível amarelo em comparação aos outros estados brasileiros. Os dados são elaborados por levantamento da empresa In Loco.

Depois de vários dias nas últimas colocações do ranking, o índice chegou a 47,31% no último domingo (5/7) e o estado agora ocupa o 21º lugar, na frente de apenas seis estados, sendo Rio de Janeiro (47,21%), Mato Grosso do Sul (46,82%), Amazonas (46,76%), Pará (45,81%), Maranhão (45,06%) e Tocantins (43, 90%).

Ainda conforme a pesquisa, Rio Grande do Sul agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 57,84%, único estado com nível verde.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, basta acessar o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.