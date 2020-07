Gusttavo Lima se envolve em acidente ao voltar para casa, em Goiânia

O cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na noite deste domingo (5/7), ao voltar para casa, em Goiânia. Ele tinha acabado de sair de sua fazenda, em Bela Vista de Goiás.

Conforme informações, o sertanejo estava sozinho e teria atropelado um ciclista que passou rápido na frente do veículo. Apesar do acidente, nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves.

“Ele atingiu um ciclista que passou muito rápido na frente dele e só soube que era um ciclista quando viu depois pelo retrovisor, tamanha a velocidade com que o homem passou. O ciclista teve ferimentos em uma perna, mas todos estão bem”, explica a assessoria do cantor.

Ao colunista Léo Dias, Gusttavo Lima disse que estava na caminhonete a 30 km/h, em uma avenida de mão dupla e se aproximou de uma rotatória. Neste momento, um carro furou a preferência e passou rápido em sua frente, instante que ouviu o barulho. Ele então conta que desceu para ver o que estava acontecendo e viu o homem caído. O carro teria encostado no guidão da bicicleta.

O sertanejo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e aguardou o socorro médico no local. A vítima, de 30 anos, foi levada para Pronto Socorro do Hospital Municipal da cidade. Entretanto, a assessoria diz que uma ambulância particular deve transferir o homem para um hospital particular em Goiânia para exames mais detalhados. O atendimento será custeado por Gusttavo Lima.

Veja nota da assessoria de Gusttavo Lima sobre acidente próximo de Goiânia

O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o SAMU e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem. O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade.

São falsas as informações que o cantor estaria detido.