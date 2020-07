Hemocentro precisa de doadores de plasma para estudo sobre covid-19, em Goiânia

O Hemocentro teve projeto de pesquisa sobre o desenvolvimento de anticorpos contra o coronavírus aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (Conep). O estudo analisa os impactos sobre a retirada de plasma de pessoas curadas de covid-19 para ser usado nos pacientes em estado grave, afetados pelo coronavírus.

De acordo com diretora-médica do Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz, Alexandra Vilela, responsável por coordenar o estudo, para que a instituição possa dar prosseguimento à pesquisa, faz-se necessário as doações do plasma. “Nós já estamos prontos para começar as infusões a partir de agora. Estamos dependendo apenas de doadores, para termos um estoque mínimo de plasma“, diz a hematologista.

A hipótese levantada pelos pesquisadores é a de que o uso de plasma de pessoas que já foram contaminadas por covid-19, o qual contém “anticorpo neutralizante”, ajude e acelere no processo de recuperação de pessoas doentes em estágio grave. Todavia, os pesquisadores lembram que os estudos estão em fases de teste e ainda não tem eficácia científica comprovada.

Veja quais são as condições para ser doador no estudo organizado pelo Hemocentro, em Goiânia, sobre o uso de plasma nas pessoas em estado grave:

A priori, o Hemocentro busca cem (100) voluntários, os quais já tiveram covid-19 e já se recuperaram, para fazerem a doação de plasma. Os requisitos para poder participar da pesquisa como doador são:

1) Idade entre 18 a 60 anos;

2) Peso igual ou acima de 65 Kg;

3) Para mulheres, é necessário que não tenha tido gestações prévias;

4) É necessário apresentar resultado de teste positivo para covid-19 e estar sem sintomas há mais de 14 dias.

Aos interessados, o contato é o < plasma.hemocentro@idtech.org.br > ou o (62) 3201-4101.

O plasma obtido será utilizado por pacientes em estágio grave de covid-19 do Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (Hcamp), Maternidade Célia Câmara e Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), em Goiânia.