Isolamento em Goiás sobe para 47%; 3 cidades não têm casos de covid-19

O isolamento em Goiás subiu para 47% e chegou ao nível amarelo em comparação aos outros estados brasileiros. Os dados são elaborados por levantamento da empresa In Loco.

Depois de vários dias nas últimas colocações do ranking, o índice chegou a 47,31% neste domingo (5/7) e o estado agora ocupa o 21º lugar, na frente de seis estados, sendo Rio de Janeiro (47,21%), Mato Grosso do Sul (46,82%), Amazonas (46,76%), Pará (45,81%), Maranhão (45,06%) e Tocantins (43, 90%).

Ainda conforme a pesquisa, Rio Grande do Sul agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 57,84%, único estado com nível verde.

Isolamento em Goiás: 3 cidades não registram casos de covid-19

De acordo com a plataforma Covid–19, Goiás já conta com 29.241 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A última atualização dos dados foi feita às 10h20 desta segunda-feira (6/7).

Os dados ainda apontam que 217 municípios já confirmaram casos do novo coronavírus e outros 26 investigam suspeitas. Somente 3 cidades ainda não apresentam registros, sendo: Nova Roma, Palestina de Goiás e Trombas.

No mapa, a cor vermelha indica os municípios com casos confirmados, amarelo com suspeitas e cinza sem registros.

Já em relação aos óbitos, Goiás conta com 654 vítimas fatais em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. As morte foram confirmadas em 95 cidades goianas.

Profissionais de saúde contaminados no estado

Dados do painel Covid-19 apontam ainda que do total de casos confirmados em Goiás, 1.941 são profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

A maioria dos casos são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, totalizando 837 servidores, com taxa de 2.9% das infecções. Em seguida estão os enfermeiros, com 351 profissionais contaminados (1.2%). Os médicos apresentam 0.9% de infecções, sendo 273 profissionais.