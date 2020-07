Retroescavadeira e patrola são roubadas em SP e encontradas em Morrinhos

No último sábado (4/7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas máquinas de construção civil em Morrinhos as quais haviam sido roubadas em Pitangueiras (SP), na noite anterior, sexta-feira (3/7). A Retroescavadeira (1) e a Patrola (1) foram avaliadas em mais de 500 mil reais, de acordo com informações da assessoria de Imprensa da PRF, e pertencem a uma construtora.

Ainda segundo a instituição, os equipamentos foram embarcados em dois caminhões, com origem provável em São Paulo, e seriam entregues em Goiânia.

A interceptação das maquinarias roubadas ocorreu em Morrinhos, após abordagem dos veículos, dois caminhões do tipo prancha. Os condutores dos caminhões foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Além da Retroescavadeira e da Patrola roubadas em Morrinhos, ação em conjunto da polícia já havia localizado outra Retroescavadeira, em Porangatu

Outra ação, em conjunto com a Polícia Militar de Goiás (PM GO), a Polícia Militar do Tocantins e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na captura de um trio suspeito de roubar caminhão que transportava uma retroescavadeira e fazer o motorista do veículo de refém. O crime aconteceu em Porangatu, cidade a 400 quilômetros de Goiânia, em outubro do ano passado.

De acordo com informações da PM GO à época, os três homens foram encontrados no distrito de Mata Azul, pertencente ao município de Montividiu do Norte, em Goiás. O caminhão, uma Scania com prancha, transportava uma retroescavadeira avaliada em mais de R$ 400 mil reais. Ambos os veículos de grande porte haviam sido roubados no domingo (20/10).

A polícia contou ainda que, durante o assalto, o qual aconteceu na BR-153, Km-10, os bandidos mantiveram o condutor da Scania como refém, só tendo liberado o homem na noite de domingo.

A prancha e a máquina retroescavadeira que haviam sido roubadas juntamente com o veículo foram recuperadas em uma chácara, próximo da cidade de Gurupi, no Tocantins. Ao todo, três homens foram presos, e uma camionete L200 e um veículo Gol, utilizados no roubo, foram apreendidos.