Tenente da PMGO morre com covid-19, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás confirmou na manhã desta segunda-feira (6/7) a morte de um Tenente da PMGO que contraiu covid-19, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações da corporação, o policial morava em Itumbiara, mas estava em tratamento no Hospital São Silvestre, em Aparecida de Goiânia, e contraiu a doença. Entretanto, a situação clínica se agravou e ele não resistiu.

Veja a nota divulgada pela PMGO:

É com imenso pesar que a PMGO informa o falecimento do 2° Ten RR Gildo Borges da Silva, RG 20811, residente em Itumbiara. O policial lutava contra um câncer no Hospital São Silvestre em Aparecida de Goiânia, e contraiu Covid-19. A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos!

Além do Tenente da PMGO com covid-19, soldado também morreu por causa da doença

Um subtenente da PMGO morreu, no último sábado (4/7), em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com nota da Polícia Militar, o PM Luiz Fernando Ferreira não apresentava comorbidades que poderiam agravar a infecção.

O subtenente estava internado, desde o dia 1º de julho, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, no Bairro Ipiranga, em Goiânia. Na manhã de sábado, Luiz Fernando teve complicações, precisou ser entubado, mas não resistiu.

O policial era lotado no Comando de Operações da Polícia Militar (COPOM). O corpo dele foi enterrado no Cemitério Parque, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia. Veja nota da PMGO:

“É com imenso pesar que a Polícia Militar de Goiás comunica o falecimento do Sr ST PM Luiz Fernando Ferreira, lotado no COPOM, diagnosticado com COVID, ele não apresentava comorbidade e estava internado desde o dia 01/07 na UTI do Hospital Ruy Azeredo, na Rua Paissandu, nº 220, no bairro Ipiranga, Goiânia-GO, contudo hoje pela manhã teve complicações, sendo necessário ser entubado, porém às 11:30 horas a família foi informada do óbito. O enterro acontecerá no Cemitério Parque Urias Magalhães nesta capital.”