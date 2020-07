Aparecida recebe quatro ventiladores pulmonares e 300 protetores faciais

Na manhã da última segunda-feira (6/7), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu quatro ventiladores pulmonares aptos para uso na Unidade Integrada Sesi Senai de Aparecida de Goiânia, no Residencial Village Garavelo. Os equipamentos são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas estavam estragados. Assim, para fortalecer o município no combate à pandemia do Coronavírus, eles foram consertados por equipes do Sesi – Senai e passaram por testes e calibração com laudo de engenharia clínica da empresa Orbis. Agora, os ventiladores possibilitarão a abertura de quatro novos leitos hospitalares na cidade. Na ocasião, também foram entregues à Prefeitura 300 protetores faciais para serem usados pelos profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid -19.

A ação faz parte do projeto “Iniciativa + Manutenção de Respiradores” que mobiliza o Sistema Indústria (Composto pelo Serviço Social da Indústria -SESI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, dentre outros) e instituições parceiras em todo o Brasil para ampliar o número desses equipamentos no país. A entrega reuniu o vice-prefeito Veter Martins, que representou o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, o diretor da Unidade Sesi Senai de Aparecida, Adair Prateado Junior, o secretário municipal de Saúde Alessandro Magalhães e o diretor da Escola Senai Vila Canaã, em Goiânia, Claiton Cândido Vieira, bem como o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT/GO), Tiago Ranieri, e técnicos da equipe responsável pelos reparos dos aparelhos que atuam nas unidades Sesi – Senai Jardim Colorado e Aparecida de Goiânia.

No evento de entrega dos ventiladores pulmonares, em Aparecida, houve discurso em defesa da Ciência

No evento , todos os participantes destacaram em suas falas a importância da valorização da ciência e da união de forças entre a população, a sociedade organizada e os governos municipais, estaduais e a União para o enfrentamento ao Coronavírus e para a retomada econômica que será feita depois da pandemia. O vice-prefeito Veter Martins dirigiu-se a cada um dos presentes com agradecimentos e exaltando a responsabilidade social das iniciativas. Ele afirmou que o Sistema Indústria é parceiro de Aparecida de Goiânia em todos os tempos, não apenas durante os grandes desafios, como no combate à Covid-19, projetando para o futuro “uma cidade ainda mais pujante, tecnológica e com oportunidades para todas as pessoas.” O vice-prefeito ainda lembrou o trabalho planejado e permanente do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida, que acompanha, analisa e orienta as estratégias do Município. “A coragem e o dinamismo com que a Prefeitura de Aparecida tem agido em defesa da vida humana e da economia local têm sido exemplo para todo o País”, frisou Veter.

Já o secretário Alessandro Magalhães, que também preside o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida, agradeceu pela mobilização em prol da saúde dos moradores de Aparecida, destacou a parceria com o Sesi Senai e com todas as entidades representadas no evento e ressaltou que “o Poder Público tem que compartilhar experiências e saber construir saberes e estratégias com os setores da sociedade, como o que vemos aqui hoje. Esses ventiladores vão salvar muitas vidas possibilitando a abertura de mais leitos de UTI dentro do Hospital Municipal (HMAP). Essa é uma determinação do prefeito Gustavo Mendanha, de que não faltem leitos de UTI na cidade para quem precisar deles.”

Outros doze ventiladores pulmonares da SMS já foram entregues para serem consertados pela equipe de profissionais do Sesi Senai, que também conta com a parceria da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás (EMC/UFG) e do Instituto Federal de Goiás (IFG) nesse tipo de iniciativa.