Festa de ‘elite’, com sertanejo ao vivo, é interditada em Aparecida de Goiânia

Equipes da Polícia Militar e fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) interditaram, na noite desta segunda-feira (6/7), uma festa que ocorrida de forma irregular em uma chácara do Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a corporação, no local havia dj, música sertaneja ao vivo e várias pessoas de classe alta.

A fiscalização chegou ao local do evento após diversas denúncias. As equipes constataram que os integrantes da festa faziam uso de bebidas importadas, haviam carros importados, djs, cantores sertanejos, comida japonesa, vodka importada, lounge e narguilé, sendo compartilhado entre os festeiros. Todas as atividades contrariam o decreto municipal que proíbe aglomeração de pessoas.

O dono da chácara já havia sido notificado uma vez por conta da aglomeração. Por ser reincidente, ele foi multado em R$ 10 mil e também autuado por perturbação de sossego.

Da última sexta-feira (3/7) ao domingo (5/7), fiscais da Semma, com apoio da Guarda Civil e Polícia Militar, encerraram três festas irregulares em Aparecida de Goiânia. Um bar foi interditado e três carros com som automotivo foram apreendidos. Para cada apreensão e interdição do estabelecimento é aplicada multa que varia de R$ 501 a R$ 5 mil.

Na Vila Romana um bar que não possuía alvará de funcionamento e licença ambiental foi interditado pela Semma. Todas as pessoas que formavam aglomeração no local e que estavam sem máscara de proteção foram multadas em R$ 106, conforme decreto municipal. No local, uma máquina de som também foi apreendida e a proprietária do estabelecimento, que desacatou as equipes de fiscalização, foi conduzida para delegacia. No momento da abordagem um homem teve o seu carro com som automotivo apreendido.

Na madrugada de sábado (4), a Semma e PM foram acionadas para encerrar uma festa no Jardim Progresso. Cerca de 20 pessoas se reuniam no local. O proprietário da casa foi notificado, multado e os aparelhos de som apreendidos. Uma outra festa irregular também foi encerrada no mesmo dia no setor Marista Sul. Na residência, um caixa de som foi apreendida e a residência notificada.

Uma terceira festa com cerca de 100 pessoas foi encerrada na madrugada deste domingo (5), na Zona da Mata. No local uma Saveiro e uma camionete Amarok foram apreendidas e cada um dos veículos foi multado em R$ 10 mil.

Para denúncias anônimas a população pode acionar a Central de Atendimento da Semma, 24 horas, pelos telefones 3238-7217 e 3238-7220 ou pelo WhatsApp 98459-1661