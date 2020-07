Goiás registra mais de 31 mil casos confirmados de covid-19 e 715 mortes

Goiás registrou, até a tarde desta terça-feira (7/7), 31.545 casos confirmados de covid-19. O estado também soma 715 mortes causadas pela infecção. Outras 75.491 notificações suspeitas e mais 50 mortes são investigadas, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

No momento, Nova Roma, cidade do interior, é a única cidade em Goiás não apresenta casos suspeitos ou confirmados da covid-19 entre moradores. Outras 25 apuram notificações suspeitas e 220 já tem casos confirmados da doença. As 715 mortes estão divididas entre 97 municípios que tem casos confirmados.

Casos de covid-19 em Goiás

O boletim com as notificações da SES-GO faz o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Segundo a SES-GO, desde as primeiras confirmações de doença pela covid-19 são divulgados boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação.

Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Mortes por covid-19

Atualmente, o Brasil registra 65.487 mortes por coronavírus, acumuladas desde o início da pandemia. Nas últimas 24h, foram registradas 620 mortes nos sistemas oficiais do Governo do Brasil, a maior parte ocorreu em outros períodos, mas tiveram conclusão das investigações com confirmações das causas por covid-19 apenas neste período. Do total, 230 óbitos foram confirmados nos últimos três dias e outros 4.146 seguem em investigação.

Até ontem (6/7), o Ministério da Saúde registrou 927.292 pessoas recuperadas do coronavírus. O número é superior à quantidade de casos ativos (630.505), que são pacientes em acompanhamento médico.