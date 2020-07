Guindaste tomba sobre caminhão e atinge seis casas, em Goiânia

Um guindaste de uma obra na Marginal Botafogo, em Goiânia, tombou sobre um caminhão e atingiu seis casas. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (7/7), na região do Setor Pedro Ludovico. Quatro pessoas ficaram levemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).

De acordo com informações da corporação, no local foi constatado que, com a queda, o guindaste acabou atingindo seis residências familiares, sendo que duas pessoas ficaram presas aos escombros e outras duas apresentavam escoriações pelo corpo.

Foram realizadas técnicas para a retirada das duas vítimas que estavam presas; elas também apresentavam apenas escoriações pelo corpo, conforme a equipe de resgate.

Em virtude do guindaste ter atingindo as seis residências, as famílias estão desabrigadas; elas são orientadas pela Defesa Civil. Essas famílias residiam em kitnets, que ficavam todas no mesmo lote.

Guindaste que tombou sobre caminhão e atingiu casas, em Goiânia, levantava vigas de concreto

Dois guindastes transportavam vigas de concreto de aproximadamente 90 toneladas. O acidente ocorreu durante o transporte desses materiais. Um dos veículos, por motivo ainda a ser investigado, acabou tombado sobre um caminhão e atingindo as casas.

A obra pertence à Prefeitura de Goiânia. No entanto, a empresa responsável pelo içamento das vigas é de São Paulo. De acordo com Dolzonan Matos, secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a empresa deve fazer uma perícia para apurar as causas do tombamento.

Segundo previsão do titular da Seinfra, o guindaste que tombou sobre as seis casa deve ser retirado do local nos próximos dias.

Obras na Marginal Botafogo

As obras são para construção do complexo viário entre a Marginal Botafogo e a Avenida Jamel Cecílio. Com a estrutura, a Prefeitura de Goiânia busca dar maior fluidez ao tráfego de veículos para ambas as vias e maior acesso a quem segue na Avenida Leopoldo de Bulhões, eliminando o semáforo de três tempos no cruzamento.