Motociclista e homem não identificado morrem após acidente de moto, na BR-153

Na noite da última segunda-feira (6/7), um motociclista e um homem não identificado morreram em acidente de moto, na rodovia BR-153, no km 494, próximo ao Rio Meia Ponte. De acordo com informações da equipe de resgate e a partir dos vestígios do local, o motociclista, de 22 anos, colidiu com o homem que atravessava a via. Com o impacto, o rapaz que pilotava a moto caiu e o senhor foi arremessado. Os dois morreram no local.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), não há passarelas ou faixas de pedestre na rodovia.

Além do acidente de moto na BR-153, mortes de motociclista se tornaram comuns nas ruas da capital e do estado

Em março desse ano (17/3), um grave acidente de trânsito envolvendo três motocicletas deixou um morto e outro ferido na Avenida Castelo Branco, no bairro Ipiranga, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), as três vítimas do acidente de moto são do sexo masculino e trafegavam pela Avenida Castelo Branco sentido bairro/ Centro.

Já em agosto de 2019 (16/8), outro acidente de moto com um caminhão provocou a morte de um motociclista. A colisão aconteceu na Avenida 87, no Setor Sul, em Goiânia. De acordo com informações colhidas pela Dict e vestígios que ficaram no local do acidente, à época, todos os envolvidos trafegavam pela Avenida 87, sentido Praça do Cruzeiro.

O motociclista Cleuber Alberto de Sousa, de 53 anos, estava em uma Honda CG 125 e Maurício Xavier dos Santos, de 49 anos, estava em um caminhão Mercedes Benz e levava consigo seu filho. Maurício ao chegar na Praça do Cruzeiro precisou fazer uma manobra aberta à esquerda para conseguir fazer a curva à direita enquanto a vítima realizou uma ultrapassagem perigosa pela direita do veículo.

Ainda de acordo com a Dict, no momento dessa ação, o motociclista não conseguiu completar a ultrapassagem quando o caminhão o fechou e esbarrou em sua moto. A vítima se desequilibrou e caiu na pista, causando o acidente de moto.

O motorista do caminhão, por sua vez, não conseguiu parar de imediato e a roda traseira do veículo passou por cima da vítima e da motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito de Cleuber no local do acidente.