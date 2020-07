Apreendido 2º menor envolvido em morte de motorista de app, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), apreendeu o 2º menor envolvido na morte do motorista de app, em Goiânia.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quarta-feira (8/7), pelos policiais da Depai, contra o adolescente de 16 anos, que estava foragido após participar do latrocínio contra o motorista de app ocorrido no último dia 29 de junho.

O caso já havia sido apresentado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) na semana passada, quando um jovem foi preso preventivamente e um menor internado no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE).

De acordo com a PCGO, o adolescente apreendido hoje não aparece nas imagens, pois já estava dentro do carro, porém, é partícipe do ato infracional. O menor que deu as facadas é o que já havia sido apreendido, em flagrante, na semana passada.

O outro adolescente, suspeito de participação no ato infracional análogo ao crime de latrocínio, foi apreendido na cidade de Abadia de Goiás. Agora ele se encontra à disposição do Juizado da Infância e Juventude e, assim como o outro menor, segue sob investigação em auto de investigação na Depai.

A morte de motorista de app, em Goiânia

Um motorista de aplicativo, de 58 anos, foi assassinado a facadas no último dia 29 de junho, no Setor São Francisco, em Goiânia. Carlos Roberto da Silva, de 58 anos, fez uma corrida para Trindade, deixou o passageiro e aguardava outra viagem momento que foi abordado pelos criminosos. Eles então fizeram uma viagem até Goiânia, quando roubaram e esfaquearam diversas vezes o motorista.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o corpo do motorista de app foi encontrado por servidores da coleta de lixo enquanto faziam a limpeza na região.

Em nota, a empresa 99, pela qual o motorista fazia corridas, informou que está apurando o caso e está disponível para colaborar com as investigações.