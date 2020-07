Atropelamento de animal provoca acidente e deixa 5 feridos na BR-060

Um atropelamento de animal silvestre provocou um grave acidente na noite desta terça-feira (7/6), deixando 5 feridos na BR-060, km 256, no município de Indiara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro veículos se envolveram no acidente, sendo duas caminhonetes, um Fiat Uno e uma carreta tanque.

No momento do acidente, a rodovia foi interditada por volta das 20h30 de ontem e só foi liberada às 4h da manhã desta quarta-feira (8/7). A PRF desviou o trânsito para a pista contrária.

Como aconteceu o acidente que deixou 5 feridos na BR-060

Conforme informações da PRF, tudo começou quando uma caminhonete Toyota Hilux tentou ultrapassar uma carreta tanque e atropelou um tamanduá. A carreta tanque estava vazia e seguia no sentido Goiânia- Rio Verde. Durante a tentativa de ultrapassagem, a caminhonete Toyota Hilux bateu na lateral do caminhão tanque, em seguida os veículos atravessaram a rodovia e invadiram a pista contrária.

Uma caminhonete S10, que seguia no mesmo sentido, também desviou para a pista contrária para não bater na carreta. Já um Fiat Uno, que seguia na pista contrária, sentido Rio Verde- Goiânia, acabou batendo na carreta.

Após a batida, o veículo Fiat Uno pegou fogo e as chamas atingiram a carreta tanque e a caminhonete S10. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e caminhões pipa auxiliaram no controle do incêndio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) também esteve no local para prestar socorro às vítimas, juntamente com os bombeiros. Os motoristas dos quatro veículos foram encaminhados para unidades de saúde da região. Entretanto, o condutor do caminhão e um passageiro do Fiat Uno, precisaram ser transferidos para o Hospital de Urgências de Goiânia, pois tiveram ferimentos graves. As outras vítimas passaram por avaliação médica e foram liberadas

