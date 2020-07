Caiado e Iris definem protocolo para reabertura do comércio em Goiânia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e o prefeito Iris Rezende (MDB) se reuniram na tarde desta quarta-feira (8/7), para definir a elaboração colaborativa do protocolo para reabertura e funcionamento do comércio em Goiânia. Segundo o gestor estadual, o encontro foi “extremamente produtivo”.

A capital aderiu ao revezamento das atividades comerciais, de 14 em 14 dias, proposto por decreto estadual. Completando duas semanas de fechamento, já na próxima terça-feira (14/7) Goiânia e as demais cidades que aderiram ao isolamento intermitente poderão reabrir o comércio.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s790a3d2a3f75373d72d85528c6165a29′]

Caiado ponderou que, durante esse período de reabertura do comércio, o reflexo o funcionamento das atividades na saúde será monitorado e, se for preciso, o protocolo poderá ser revisto.

Iris já havia anunciado que apresentaria uma alternativa ao escalonamento 14 x 14 para o governador de Goiás, o que ocorreu nesta quarta. O objetivo, segundo o gestor municipal, “é minimizar os danos à economia das famílias e encontrar um equilíbrio com a garantia da preservação da saúde das pessoas.”

Caiado e Iris reforçam que reabertura do comércio em Goiânia está sendo elaborada em conjunto

O protocolo para Goiânia está sendo elaborado de modo colaborativo entre o Governo do Estado e a administração municipal. Ambos os governo defendem que o objetivo “é abrir o comércio e, ao mesmo tempo, continuar a diminuir o número de contaminação de pessoas pelo novo coronavírus.”

“É contando com a participação de toda a população, de todos nós, para enfrentarmos a pandemia, que a partir da próxima terça-feira estaremos voltando às atividades, mas sempre com muita responsabilidade”, ponderou Caiado.

Ainda segundo o governador, nesta terça-feira (7/7), ele se reuniu, de forma virtual, com o setor produtivo, que manifestou apoio ao isolamento intermitente 14 x 14. O grupo disse que vai contribuir com a medida, ao mesmo tempo em que se aprofunda no planejamento para uma reabertura segura das atividades econômicas na próxima semana.