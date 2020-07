Covid-19: Goiás tem 32.981 casos e investiga mais de 77 mil suspeitas

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), divulgado na tarde desta quarta-feira (8/7), aponta que Goiás tem 32.981 casos de covid-19 confirmados e investiga mais de 77 mil suspeitas.

Nas últimas 24 horas, 1.436 novos casos da doença foram registrados no território goiano. No Estado, há 77.796 casos suspeitos em investigação e outros 36.809 já foram descartados.

Além disso, Goiás já registra 733 mortes em decorrência do novo coronavírus, causador da covid-19. Em relação ao informe desta terça-feira (7/7), são 18 óbitos a mais. Há 52 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 513 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Covid-19 em Goiás: apenas 2 cidades não apresentam registros da doença

De acordo com a plataforma Covid-19, apenas duas cidades não apresentam registros do novo coronavírus, sendo Nova Roma e Trombas. Os dados do mapa de distribuição de casos por municípios ainda mostra que 223 municípios já confirmaram infectados, outros 21 investigam suspeitas, sendo:

Água Limpa

Aporé

Arenópolis

Bonópolis

Campinaçu

Colinas do Sul

Damianópolis

Formoso

Ivolândia

Lagoa Santa

Mambaí

Maipora

Marzagão

Novo Planalto

São Domingos

São João de Paraúna

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

Sítio D’Abadia

Pilar de Goiás

Taquaral de Goiás

Perfil dos contaminados

A plataforma estadual também detalha o perfil dos contaminados em Goiás, como idade, sexo e se apresenta algum tipo de comorbidade. A última atualização foi feita às 13h20 de hoje (8).

Quanto à faixa etária, a maioria das pessoas contaminadas têm idades entre e 30 e 39 anos, sendo registrados 8.888 casos. Veja a quantidade de casos em cada faixa etária:

Menores de 19 anos: 1.974

20 a 29 anos: 7.081

30 a 39 anos: 8.888

40 a 40 anos: 6.860

50 a 59 anos: 4.249

60 a 69 anos: 2.151

70 a 79 anos: 1.108

Acima de 80 anos: 670

Já em relação ao sexo, os homens registram a maioria das vítimas em Goiás, totalizando 51,4% . As mulheres apresentam 49,6%.

Em relação as comorbidades já apresentadas pelas vítimas, a maioria apresenta doença cardiovascular, totalizando 1.733 contaminados. Outras 1.247 já possuem diabetes, 714 apresentam algum tipo de doença respiratória e 220 são acometidas de imunossupressão.