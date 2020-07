Goiás tem mais de 2 mil profissionais de saúde com covid-19

Dados da plataforma covid-19, do governo estadual, apontam que mais de 32 mil pessoas já foram contaminadas com a covid-19, em Goiás. Deste total, mais de 2 mil são profissionais de saúde, representando 6.3% do total.

Em relação ao total de casos em Goiás, a maioria das infecções são de técnicos e auxiliares de enfermagem, com 2.7%. Em seguida estão os enfermeiros (1.2%), outros trabalhadores da saúde (1.0%), médicos (0.9%), trabalhadores administrativos da saúde (0.3%) e fisioterapeutas (0.2%).

Agora, o percentual de servidores contaminados em relação ao total de profissionais são:

Outros trabalhadores da saúde: 3.28%

Enfermeiros: 2.47%

Técnicos ou auxiliares de enfermagem: 2.06%

Médicos: 1.83%

Fisioterapeuta: 1.08%

Quantidade de profissionais de saúde com covid-19, em Goiás

Além do percentual, o painel também detalha a quantidade de profissionais de saúde contaminados em cada categoria no Estado. Em primeiro lugar estão os técnicos de enfermagem, sendo 887. Em seguida estão os enfermeiros (381), outros trabalhadores da saúde (321), médicos (300), trabalhadores administrativos da saúde (110) e fisioterapeutas (81). Os dados foram atualizados às 11h20 desta quarta-feira (7/7).

De acordo com a SES-GO, os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, basta acessar o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Dos servidores contaminados, mais de mil são apenas em Goiânia

De acordo com boletim epidemiológico desta terça-feira (6/7), Goiânia já tem 1.031 profissionais de saúde com novo coronavírus, causador da covid-19. O número representa 13% do total de casos da cidade, que é de 8.491. Somente nas últimas 24 horas, 348 novos casos foram registrados.

O informe detalhado apresenta o percentual de trabalhadores da saúde em serviço de acordo com a categoria. Veja: