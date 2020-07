Governo autoriza cinema drive-in no Serra Dourada, em Goiânia

O governo de Goiás autorizou a realização de cinema drive-in no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Em contrapartida, o Estado vai receber o aluguel e a doação de cestas básicas pelo espaço. O termo de autorização foi assinado na manhã desta quarta-feira (8/7), pelo governador Ronaldo Caiado (DEM).

Conforme o acordo, a atração vai ser instalada na área ao lado do Circo Laheto, que corresponde a um terço do espaço total do estacionamento do estádio. A vigência começa nesta quarta-feira (8) e segue enquanto permanecer a situação de emergência na saúde pública do estado de Goiás.

A venda dos ingressos será pela internet, e a capacidade máxima do local será de 500 carros por evento, posicionados mantendo distância entre si. Segundo informações da empresa Drive-Gyn, a estrutura conta com projetor de cinema em resolução 4K e tela com 14 metros de altura e 24 metros de largura.

Para evitar que a propagação de som externo incomode os moradores da região, o áudio dos filmes e apresentações será disponibilizado em uma frequência de rádio de cada veículo. Um sistema de drive-thru vai possibilitar a compra de comida e bebida, para que o usuário não precise sair do carro.

Governo receberá aluguel inicial de R$ 10 mil pela locação de espaço para cinema drive-in no Serra Dourada

De acordo com a gestão estadual, a empresa utilizará o estacionamento do estádio mediante pagamento de R$ 10 mil nos dois primeiros meses de vigência, considerando montagem e adequações necessárias ao espaço. Nos meses seguintes, o pagamento será de R$ 15 mil, além da arrecadação de um quilo de alimento não perecível por usuário do cinema.

Além do valor do ingresso, que será definido pela empresa que irá promover os eventos, cada pessoa deverá doar um quilo de alimento não perecível por pessoa dentro do veículo. Os alimentos arrecadados serão destinados à Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e deverão ser encaminhados pela secretaria à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A solenidade no Palácio das Esmeraldas contou também com a presença dos secretários Ismael Alexandrino (Saúde) e Tony Carlo (Comunicação); além do superintendente de Segurança e Infraestrutura Esportiva da Seel, Rudson Rosa Guerra, e de Gerson Santos da Silva e Marcelo Albuquerque, do Drive-Gyn Entretenimento.