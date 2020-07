Menino de 11 anos é atropelado em pátio de supermercado, em Águas Lindas

Um menino de 11 anos foi atropelado por um carro no estacionamento de um supermercado em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A criança foi socorrida com uma fratura na perna e escoriações. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (7/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), com base em informações colhidas no local, o menino havia se abaixado no estacionamento para amarrar o cadarço do tênis e o motorista do veículo, ao acionar a marcha ré, não o viu e acabou o atropelando.

Menino atropelado em pátio de supermercado, após se abaixar para amarrar cadarço, sofreu fratura na perna

A corporação foi acionada e, no local, os militares encontraram a criança ainda no chão. Ela foi socorrida consciente, apresentando uma fratura na perna e escoriações.

Foi realizada imobilização e o menino foi encaminhado pela Unidade de Resgate dos bombeiros para o Hospital Municipal Bom Jesus para atendimento médico.

Menino morre atropelado por carro do serviço de energia

Em abril deste ano, um menino de 2 anos morreu após ser atropelado por um carro de uma companhia de energia elétrica, que presta serviços à Enel Distribuição. O acidente ocorreu em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás.

Informações levantadas no local apontam que o motorista do veículo parou na rua para pedir uma informação a moradores. Enquanto conversava, o menino, que estava em uma bicicletinha, desceu da calçada e foi atropelado quando o condutor deu ré.

A criança chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo testemunhas, a mãe da criança tentou socorre-la, mas entrou em estado de choque e precisou levada a uma unidade de saúde.

À época, em nota, a Enel lamentou o atropelamento da criança e informou que a companhia iria contribuir com as autoridades para apurar as circunstâncias do acidente.