Mulher de 39 anos é a 4ª vítima fatal da covid-19 em Goianira

Em atualização do boletim epidemiológico desta terça-feira (7/7), a Prefeitura de Goianira, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou mais uma morte por coronavírus. Uma mulher de 39 anos é a 4ª vítima fatal da covid-19 na cidade.

De acordo com a prefeitura, o laudo confirmando a morte por complicações da covid-19 foi emitido nesta terça-feira (7/7). Veja o registro das outras mortes no município.

1ª morte: confirmada no dia 4 de junho. Trata-se de um paciente idoso, de 69 anos, que já apresentava várias comorbidades.

2ª morte: confirmada no dia 27 de junho. Idoso, de 63 anos, que também apresentava comorbidades, entre elas diabetes.

3ª morte: registrada no dia 30 de junho. Mulher, de 42 anos, que estava em tratamento por câncer de mama.

Dados do boletim apontam ainda que a cidade conta com 162 casos confirmados, 124 recuperados, 63 suspeitos e 4 mortes. Os casos suspeitos descartados somam 439.

Com mortes de Goianira, Goiás soma mais de 730 vítimas fatais da covid-19

Segundo dados do painel Covid-19, do governo estadual, Goiás já conta com mais de 730 mortes em decorrência do novo coronavírus, causador da covid-19.

Estas mortes estão distribuídas em 97 municípios goianos. Outras 8 cidades ainda investigam suspeitas e 141 não possuem registros. No Estado, há 52 óbitos suspeitos e outros 513 já foram descartados.

Em relação as comorbidades já apresentadas pelas vítimas fatais, a maioria já apresentava doença cardiovascular, totalizando 287 pessoas. Outras 220 já possuíam diabetes, 80 apresentavam algum tipo de doença respiratória e 22 eram acometidas de imunossupressão.

Quanto à faixa etária, a maioria das vítimas fatais tinham idade superior a 60 anos, sendo registrados 520 óbitos. Veja a quantidade de vítimas em cada faixa etária:

Menores de 19 anos: 4 mortes

20 a 29 anos: 7 mortes

30 a 39 anos: 35 mortes

40 a 40 anos: 61 mortes

50 a 59 anos: 106 mortes

60 a 69 anos: 166 mortes

70 a 79 anos: 176 mortes

Acima de 80 anos: 178 mortes

Já em relação ao sexo, os homens registram a maioria das mortes em Goiás, totalizando 57,4% . As mulheres apresentam 42,6%.

Os dados são da plataforma estadual, que foi atualizada às 8h20 desta quarta-feira (8/7).