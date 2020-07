PC GO prende acusado de pedir lanches por app e roubar motos de entregadores

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC GO) cumpriu mandados de busca (3) e de prisão temporária (2) contra dois suspeitos de roubo e de receptação de duas motocicletas, na última terça-feira (7/9). De acordo com informações da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo Automotores (DERFRVAO), os suspeitos, Washington Binha Borges da Silva e Matheus Jesus de Souza, no dia 20 de maio, por volta das 23h40min, armados, fizeram pedidos de delivery, via app. Ao chegarem no local, dois entregadores foram rendidos e tiveram suas motos roubadas, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia.

Com o mandado de busca, a PC GO foi à casa de Matheus Jesus de Souza e encontrou porções de crack. Matheus foi preso. Washington Binha Borges da Silva está foragido. Durante as diligências, outro rapaz foi detido por “receptação culposa”, de posse do aparelho celular roubado de um dos entregadores.

A operação recebeu o nome de “Operação Delivery“. Uma das motos dos entregadores foi localizada, já desmontada.

Profissão perigosa: além da PC GO, Polícia Militar (PM-GO) atende ocorrência envolvendo entregadores de app

Em março, 14/3, um motorista de app de carro sofreu tentativa de assalto e acabou levando uma série de facadas de agressores no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia.

Os dois suspeitos do crime, ao abordarem o motorista para efetuar o assalto, perfuraram o peito e o braço da vitima com a faca e acabaram levando o carro, um Onix cinza.

Uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) conseguiu deter os dois suspeitos do crime e recuperar o veículo roubado minutos após o assalto. Também foi recuperado um celular e outros pertences da vítima, que haviam ficado no carro.

Além disso, o motorista de aplicativo foi socorrido logo após o roubo. Apesar dos ferimentos, a vitima foi socorrida com vida e consciente.