Recém-nascido é encontrado dentro de sacola em calçada, em Rio Verde

Um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado enrolado em sacolas em uma calçada, na madrugada desta quarta-feira (8/7), em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. O bebê foi resgatado por moradores na Rua 9 de Julho, no Bairro Medeiros, que acionaram a Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações, o bebê estava apenas em um pano velho, dentro de sacolinhas de supermercado. Ele estava na calçada de uma residência; um morador que passava pelo local o encontrou e chamou uma equipe da Polícia Militar. No mesmo momento, o morador da residência onde o recém-nascido foi deixado na porta saia para trabalhar e ajudou o rapaz.

Recém-nascido encontrado em calçada, em Rio Verde, estava ainda com o cordão umbilical

Eles levaram o bebê para dentro para limpá-lo. O caso ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. Fazia bastante frio no momento em que o bebê foi encontrado.

“Acabou de nascer gente, tá com cordão umbilical. Aqui tá muito frio essa hora. Eu não como tem gente que tem coragem de fazer uma coisa dessas”, declarou a moradora que ajudou a limpar o bebê, em um vídeo que circula nas redes sociais.

Quando os policiais chegaram no local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que fez os primeiros socorros e levou a criança até a maternidade da cidade. Ainda conforme os primeiros levantamentos, o menino havia nascido a pouco tempo; ele estava com o cordão umbilical.

Até o momento não há informações sobre quem poderia ter deixado o recém-nascido na calçada. Imagens de segurança da região podem auxiliar no trabalho da polícia. O caso será investigado.

Bebê encontrado em Goiânia

Em fevereiro deste ano, um bebê, de apenas cinco meses, foi encontrado abandonado embaixo de um pé de manga, no setor Vera Cruz, em Goiânia.

Conforme informações, moradores de uma casa ouviram o choro de uma criança e foram até um beco que fica ao lado da residência para verificar o que era. Chegando lá, encontraram o bebê embaixo da árvore.

O menino estava enrolado em uma manta, mas, devido a chuva, estava molhado. Com ele ainda estava uma chupeta, roupas e um edredom.

A família então retirou a criança do local e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e a PM. Até a chegada dos bombeiros, uma das moradoras da casa amamentou a criança e trocou a roupa. O caso também é apurado.